Am Montag hatten nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT zwei Fährtenhunde an einer Stelle angeschlagen, wo am vorletzten Wochenende ein Schornstein gesprengt worden war. Der Bauschutt wurde dort demnach nun per Hand und mit einem Bagger abgetragen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.