Der Dreißigjährige Krieg Der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) war eine Reihe von Konflikten europäischer Staaten um die Vorherrschaft in Deutschland und Europa. Auslöser war der Prager Fenstersturz, bei dem aufgebrachte protestantische Adlige drei Beamte des katholischen Königs aus dem Fenster warfen. Was als Glaubenskrieg begann, gipfelte in territorialen Kämpfen und wurde zu einer der blutigsten Auseinandersetzungen in der Geschichte des Kontinents. Als Etappen gelten der Böhmisch-Pfälzische Krieg, der Dänisch-Niedersächsische Krieg, der Schwedische Krieg und der Schwedisch-Französische Krieg.



Bedeutendste und brutalste Schlacht des Dreißigjährigen Krieges war die Schlacht bei Lützen (heute Burgenlandkreis) im November 1632. Ein protestantisches, überwiegend schwedisches Heer kämpfte dort gegen katholische kaiserliche Truppen unter dem Feldherrn Albrecht von Wallenstein. Von den rund 40.000 Mann auf dem 300 Hektar großen Schlachtfeld fielen bis zu 10.000 Soldaten.



Die Schäden des Krieges waren immens. Die Bevölkerungszahl der Deutschen wurde um ein Drittel dezimiert. Hinzu kam eine enorme Belastung der Bürgerinnen und Bürger: Denn Wallenstein zwang die Bewohner aller von der Armee durchströmten Gebiete, ihnen Geld zu geben. Wallenstein bezahlte damit seine Söldner.



Die Friedensverhandlungen dauerten fünf Jahre. Im Ergebnis entstanden mehrere Verträge, die als Westfälischer Friede in die Geschichte eingingen – und als Meilenstein der Diplomatie gelten.