Der Stadtpark von Eisleben ist nicht unbedingt ein Ort, den man als Postkartenmotiv bezeichnen würde, dabei war die Parkanlage in der Nähe des Bahnhofs mal ein beliebter Treffpunkt. Hier gab es eine Freilichtbühne mit regelmäßigen Veranstaltungen, wie Konzerte, Filmvorführungen oder die Parkfestspiele. Doch die Bühne musste vor rund dreißig Jahren abgerissen werden und auch der Rest des Parks erweckt keinen einladenden Eindruck. Die Gehwege müssten dringend saniert werden, die Beleuchtung ist in einem beklagenswerten Zustand und auch die Denkmale im Park haben ihre besten Zeiten hinter sich. Dabei hat der Park eine wichtige Bedeutung für die Stadt: Viele kennen den Park noch aus ihrer Jugend, so Bürgermeister Carsten Staub, vom erste Ausgehen, dem ersten Freund, dem ersten Kuss.

Die Pläne sehen vor, den Park wieder zu einem wichtigen Ort für die Stadt zu entwickeln. Dazu hat die Stadtverwaltung schon konkrete Vorstellungen, erklärt Bürgermeister Staub. Klima- und Denkmalschutz sollen mit Bedürfnissen der Menschen in Einklang gebracht werden: "Also das heißt, eine Bühne wieder erlebbar zu machen für Theaterveranstaltungen oder Kino."

Ein Bürgerpark braucht natürlich Bürger, sonst hat er seinen Zweck verfehlt. Und deshalb spielt die Bürgerbeteiligung im Konzept eine besondere Rolle. Die Pläne zur Erneuerung des Parks werden von der Hochschule Anhalt entwickelt, allerdings in enger Abstimmung mit den Menschen vor Ort. Als die letzte DDR-Regierung den Bergbau in der Region beendete, kam diese Entscheidung über die Köpfe der Menschen hinweg. Diese Erfahrung ist auch 35 Jahre später in der Region noch sehr präsent. Strukturwandel, so die politische Erkenntnis, geht nur mit den Menschen. Bürgermeister Staub setzt da auf eine breite Palette und hat Ideen: Bürgerfrühstück, Bürgerfest, Bürgerbühne gemeinsam mit dem Theater – und so weiter.