Haushaltsprobleme Stadtrat Eisleben berät über Theaterfinanzierung

20. Februar 2024, 10:43 Uhr

In der Statdtratssitzung in Lutherstadt Eisleben geht es am Dienstag unter anderem um die künftige Finanzierung des Theaters. Es soll über einen zinslosen Kredit abgestimmt werden. Der Landkreis Mansfeld-Südharz kann wegen Haushaltsproblemen kein Geld beisteuern. Weitere Themen der Stadtratssitzung sind eine geplante Solaranlage im Süden von Eisleben und die Zukunft des Bibliotheken-Netzwerks.