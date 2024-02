Der Landkreis Mansfeld-Südharz hat einen Fall von mutmaßlicher Tierquälerei in einem Schlachtbetrieb bestätigt. Wie der Kreis MDR SACHSEN-ANHALT auf Nachfrage schriftlich mitteilte, wurden vom Veterinäramt bei einem Direktvermarkter im Ortsteil Wolferode in Lutherstadt Eisleben am 15.Februar 2024 etwa 20 Schweinekadaver festgestellt. Die Kadaver seien am 19.02.2024 auf Anordnung des Veterinäramtes entsorgt worden.