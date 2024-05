Die Besucher der Frühlingswiese sollen davon natürlich nichts spüren. Besonders Eislebens Bürgermeister Carsten Staub ist stolz auf die beiden Wiesen, die die Lutherstadt jedes Jahr ausrichtet. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Wiesen spielten in der ganz großen Riege in Deutschland, vor allem die Große Wiese im Herbst. Sie seien das größte Volksfest in Mitteldeutschland und ein großer Wirtschaftsfaktor. Davon profitieren nach seinen Worten vor allem die Karussellbetreiber, die Schausteller und Gastronomen.