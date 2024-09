Bildrechte: MDR

Volksfest Eisleber Wiese gestartet: Infos zu Anreise, Attraktionen und Sicherheit

13. September 2024, 16:01 Uhr

Am Freitag ist die Eisleber Wiese in ihre 503. Ausgabe gestartet – mit dem traditionellen Fassbieranstich. Vier Tage lang wird das größte Volksfest Mitteldeutschlands in der Lutherstadt Eisleben gefeiert. Insgesamt werden rund 500.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.