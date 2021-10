Glückliche Gesichter, berauschende Karussell-Fahrten, Duft nach Zuckerwatte und Bratwurst – seit Freitag gibt es in Eisleben wieder einen Jahrmarkt, wenn er auch bedeutend kleiner ausfällt als die sonst veranstaltete Eisleber Wiese. Offiziell handelt es sich um einen temporären Freizeitpark, da das Gelände abgezäunt ist und am Eingang kontrolliert wird.

Das zweite Jahr in Folge darf die Eisleber Wiese mit ihren bis zu einer halben Million Besuchenden coronabedingt nicht sattfinden. Die Schausteller hatten sich deshalb schon im letzten Jahr entschlossen, privat die Veranstaltung "Oktober-Spektakel in Eisleben" auf die Beine zu stellen. Und da das im letzten Jahr gut angenommen wurde, gibt es jetzt ein doppelt so großes Gelände mit mehr als 60 Schaustellern und Gastronomen.