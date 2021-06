Größtes Volksfest Mitteldeutschlands 500. Eisleber Wiese wird wegen Corona abgesagt

Marktleiter Siegmund Michalski fügte an: "Da es sich in diesem Jahr um unsere Jubiläumswiese zum 500. Geburtstag handeln würde", werde selbstverständlich das komplette geplante Programm in das nächste Jahr übernommen. Der "Geburtstag" solle nachgefeiert werden. „Bei aller Traurigkeit", schaue er zuversichtlich und voller Optimismus in die Zukunft. Ziel sei es, "Luthers Geburtstag" im November und den "Eisleber Weihnachtsmarkt" regulär durchzuführen.