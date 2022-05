Nach Corona-Pause Besucherrekord bei Eisleber Frühlingswiese

Sie können es noch: Nach zwei Jahren Corona-Pause ist am Sonntag die Eisleber Frühlingswiese mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Auf 65.000 Gäste hatten die Veranstalter gehofft, am Ende waren es mehr als doppelt so viele.