Für die Eisleber Wiese wird das Sicherheitspersonal aufgestockt. Das teilten die Veranstalter vor Beginn des Volksfestes in der Lutherstadt Eisleben am Freitag mit. Wiesenwirt Jörg Ahrend sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man habe für die Spitzenzeiten an den Haupttagen und -abenden zwei bis vier Mann pro Tag mehr geordert, da die Kontrollen etwas dauerten. Die Schlangen an den Eingängen sollten nicht zu lang werden.