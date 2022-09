Am Wochenende herrscht in der Lutherstadt Eisleben zweifellos wieder Ausnahmezustand: Der Wiesenmarkt startet nach zweijähriger Corona-Pause in eine Jubiläumsauflage. Gefeiert werden stolze 500 Jahre Eisleber Wiese. Dass die Sicherheit auf dem Gelände für alle gewährleistet werden muss, versteht sich von selbst.