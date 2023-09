2022 hatte das Wetter den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht, die Besucherzahlen blieben unter den Erwartungen. Mehr Glück gab es im Frühjahr 2023: Zur Frühlingswiese , kamen mehr als 130.000 Gäste in die Lutherstadt Eisleben.

Unsere Wünsche sind in voll und ganz in Erfüllung gegangen: von einer friedlichen Wiese, von einer besucherstarken Wiese und von einer umsatzstarken Wiese.

Michalski sprach von einer friedlichen und umsatzstarken Wiese. Er betonte, das Sicherheitskonzept sei aufgegangen. Es habe keine Feuerwehreinsätze gegeben und auch sonst kaum nennenswerte Vorfälle – von Rangeleien abgesehen. Ein Jahr Arbeit habe sich mehr als ausgezahlt. "Wenn das keine Wiesen-Werbung vom Feinsten ist, dann weiß ich auch nicht", so der Marktleiter.

Der Eisleber Wiesenmarkt ist 2023 in seine 502. Ausgabe gegangen. Etwa 350 Schaustellergeschäfte haben sich am größten Volksfest Mitteldeutschlands, wie die Veranstalter es selbst nennen, beteiligt. Das große Festwochenende wurde am Montagabend mit einem Feuerwerk beendet.