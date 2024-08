Durchfall-Bakterien im Wasser Streit um Ursache für verunreinigtes Trinkwasser im Kreis Mansfeld-Südharz

28. August 2024, 10:51 Uhr

Das Trinkwasser in Erdeborn im Kreis Mansfeld-Südharz ist seit Wochen mit Bakterien verunreinigt, die Durchfall verursachen können. Woher die Enterokokken im Wasser kommen, ist noch nicht klar. Der Trinkwasserversorger aus Merseburg sieht die Stadtwerke in Eisleben in der Verantwortung. Diese weisen den Vorwurf zurück und sehen die Ursache in einem Wasserhochbehälter in Erdeborn.