Nach dem Erdfall in Riethnordhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz bleibt das betroffene Wohnhaus weiter gesperrt. Wie Geotechniker Bernd Aberle MDR SACHSEN-ANHALT vor Ort sagte, ist Eile geboten – das Haus drohe weiter abzusacken. "Das große Problem: Die Fundamente hängen frei. Wir haben einen sehr instabilen Zustand", so Aberle.

Das ist ein Erdfall Bei einem Erdfall handelt es sich um den Zusammenbruch natürlicher unterdischer Hohlräume. Durch den größten Erdfall in Sachsen-Anhalt ist der Arendsee entstanden. Gehäuft kommen Erdfälle unter anderem am Rand des Harzes vor.

Geotechniker Aberle sagte dem 70-Jährigen, sichtlich mitgenommenen Hausbesitzer: "Sie müssen damit rechnen, dass diese Mauer noch einstürzt. Und wir können im Moment nicht ausschließen, dass Sie das Haus komplett verlieren." Deswegen müsse jetzt so schnell wie möglich gehandelt werden. Am Montag soll der Erdfall mit Kies verfüllt werden. Etwa 20 bis 40 Lkw-Ladungen sind geplant. Doch der Erdfall könne sich auch noch vergrößern.

Der 70-jährige Hausbesitzer sagte MDR SACHSEN-ANHALT resigniert: "Dieser Erdfall fing ganz harmlos an und innerhalb von zwölf Stunden war da dieses Loch entstanden. Die Tiefe war nicht erkennbar, es war mit Wasser gefüllt. Die Feuerwehr hat alles abgesperrt. Wir standen hinter der Absperrung und haben zugeschaut." Er hofft, dass nicht noch Schlimmeres geschieht und er und seine Frau in ihr Haus zurückkehren können. "Wichtig ist das Haus", sagte er.

In Riethnordhausen und Umgebung gibt es viele alte Erdfälle. Geotechniker Bernd Aberle sagte, er habe allein in zwei Kilometern Umkreis ungefähr 15 Erdfälle gezählt. Der Bergbau sei seiner Einschätzung nach aber nicht dafür verantwortlich.

Seine Erklärung: Unter Riethnordhausen gebe es in hunderten Metern Tiefe Salz. "Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist durch eine Störung eine Verbindung hergestellt worden zwischen der Oberfläche und dieser Salzlage", so Aberle. Wasser löse das Salz, zirkuliere, und so entstehe ein unterirdischer Hohlraum. Der sei erst einmal stabil. "Aber wenn weitere Lösungserscheinungen vorkommen, wächst dieser Hohlraum wie eine Blase langsam nach oben und kommt, wie hier an dieser Stelle, an der Oberfläche an."