Nach der Explosion an einem Gutshaus in Neehausen im Mansfelder Land ermittelt die Polizei gegen zwei 50-jährige Tatverdächtige. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, sollen ein Mann und eine Frau am Montagnachmittag laut Zeugenaussagen auf das Gelände des Gutshauses gefahren sein. Kurz darauf sei es zu einer heftigen Detonation gekommen. Dabei zersplitterten Fenster. Auch eine massive Wand des Hauses wurde verschoben.