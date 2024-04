Die Polizei sucht öffentlich mit der Hilfe von "Kripo live" nach Hinweisen, um einem Diesel-Dieb auf die Schliche zu kommen. Ein nach Ermittlerangaben großer und kräftiger Mann hat an Tankstellen in Sangerhausen und den Autobahntankstellen der A38, Bereich Allstedt, im Zeitraum zwischen dem 25. März und 15. Juni 2023 mindestens sieben Mal einen Pkw mit Diesel betankt und ist – ohne dafür zu bezahlen – davongefahren.

Bei dem betankten Auto, das ebenfalls in den Videos festgehalten ist, handelt es sich nach Polizeiangaben um einen BMW der 3er Reihe, E 90 (Limousine), Baujahr 2005-2011, in dunkler Farbe. Es habe immer Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen MSH-L29 getragen. Diese seien wiederum am 25. März 2023 in Sangerhausen in der Erich-Weinert-Straße in einem Garagenkomplex gestohlen worden.