Landkreis Mansfeld-Südharz Einfamilienhaus in Hergisdorf nach Brand unbewohnbar

In Hergisdorf bei Eisleben hat in der Nacht zu Montag ein Einfamilienhaus in Flammen gestanden. Laut einer Polizeisprecherin war das Feuer gegen 2 Uhr im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Die vierköpfige Familie konnte sich den Angaben zufolge selbst in Sicherheit bringen. Die Eltern sind wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ambulant behandelt worden.