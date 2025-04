In Hettstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz ist es am Samstagmorgen zu einem Feuer in einer Wohnung im Stadtzentrum gekommen. Das teilte die Feuerwehrleitstelle MDR SACHSEN-ANHALT mit. Demnach erlitt eine Person eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht.