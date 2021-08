Flutkatastrophe Wie ein Mann aus Sangerhausen im Flutgebiet hilft

"Hallo! Ist hier jemand?" Steffen Erbe kommt zurück die Treppe herunter. Es ist niemand da. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht reingehen. Die Häuser können einsturzgefährdet sein", sagt Steffen. Er steht vor einem der zu Geisterhäusern gewordenen Gebäuden, von denen sich mittlerweile im Ahrtal sehr viele befinden. Häuser, die von der Flut Mitte Juli gezeichnet sind. Sofern sie überhaupt noch stehen.

Helfen in Ruinen, schlafen im Auto

Steffen Erbe und Pia Bürkle wollen helfen. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk Steffen ist Fluthelfer, er packt ehrenamtlich als Sanitäter mit an: "Ich habe die Bilder auf Facebook gesehen und dachte mir, da musst du was machen." Also setzte er sich in sein Auto und fuhr 450 Kilometer von Sangerhausen nach Rheinland-Pfalz in den Kreis Ahrweiler. Dem Kreis, der so stark von der Katastrophe betroffen war, dass die Flut allein hier mehr als 140 Menschen das Leben kostete. Steffens Schlafplatz für die Tage war sein Auto. "Das geht schon irgendwie", nur kalt werde es nachts manchmal.

Es kommt mir vor, als wäre man hier im Kriegsgebiet, wenn man die Straßen so sieht und die Geschichten der Menschen hört. Auch die Nöte, die die Menschen haben. Das ist schon sehr beeindruckend – im negativen Sinne. Man kann es teilweise gar nicht richtig fassen. Steffen Erbe, Fluthelfer

Um hierher zu kommen, hat er seine freien Tage zwischen den Schichten als Krankenpfleger am Bergmannstrost-Krankenhaus in Halle genutzt. "Morgen geht es wieder zurück. Zur Frühschicht", sagt er und grinst. Erst stundenlang im Flutgebiet zu helfen, danach rund 450 Kilometer im Auto zurücklegen, um am nächsten Tag wieder für andere da zu sein.

Hilfe beim Wiederaufbau

Vor drei Tagen ist er hier angekommen und hat sich dem "Helfer Shuttle" angeschlossen. Das ist eine private Initiative, die Menschen wie Steffen hilft, anderen zu helfen. Als Sanitäter ist er den gesamten Tag im Einsatz. Am Morgen und am Abend im Erste-Hilfe-Zelt des "Helfer Shuttles" für die abreisenden und ankommenden Helfer und Helferinnen.

Tagsüber ist er in den betroffenen Ortschaften unterwegs. Was er dort sieht, sind viele der verlassenen, teilweise einsturzgefährdeten Häuser. Was er hier aber auch sieht: Viele Helfende, Hausbesitzer und Einsatzkräfte, die auch Wochen nach der Flut immer noch mit dem Aufräumen beschäftigt sind. Aber auch Hausbesitzer und Helfer, die schon mit dem Wiederaufbau anfangen. Genau ihnen gilt es auch zu helfen.