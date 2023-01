Bei einem Unfall in Rottleberode im Südharz ist ein 20-jähriger Fußgänger ums Leben gekommen. Er wurde am Montag gegen 17:30 Uhr kurz nach dem Ortsausgang in Richtung Schwenda aus bisher ungeklärter Ursache vom Auto eines 34-Jährigen erfasst, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.