Nach einer Panne mit den Briefwahl-Unterlagen in der Gemeinde Südharz im Landkreis Mansfeld-Südharz bekommen betroffene Bürger neue Briefwahl-Unterlagen. Das teilte Bürgermeister Peter Kohl (parteilos) MDR SACHSEN-ANHALT mit. Demnach hat die Gemeindeverwaltung rund 900 Briefe zunächst ohne die nötigen weißen Stimmzettelumschlage verschickt. Als man den Fehler bemerkt habe, seien die fehlenden Umschläge am nächsten Tag sofort hinterhergeschickt worden, so Kohl.