Der Streit um die Gipsbohrungen in der Karstlandschaft Südharz geht in die nächste Runde. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zieht vor das Oberverwaltungsgericht Magdeburg. In dem fünfzig-seitigen Beschwerdepapier fordert der BUND unter anderem ein sofortiges Verbot aller Probebohrungen. Zumindest so lange, bis eine endgültige Entscheidung im Streit um die Bohrungen getroffen ist. Außerdem zweifelt der BUND das öffentliche Interesse der Bohrungen an.