In der Karstlandschaft im Südharz darf vorerst nicht nach Gips gebohrt werden. Das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg hat die Probebohrungen untersagt, bis es in der Sache entschieden hat. Wie eine Gerichtssprecherin am Freitag mitteilte, könnte die Entscheidung bis Ende Februar fallen. Bis dahin müsse der Landkreis sicherstellen, dass nicht gebohrt wird.