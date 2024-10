Der Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher befürchtet die schleichende Zerstörung des Biosphärenreservats Karstlandschaft Südharz in Sachsen-Anhalt. Der Verband kritisiert vor allem die beabsichtigten Probebohrungen in dem Schutzgebiet. So habe ein Unternehmen der Gipsbranche insgesamt acht Probebohrungen beantragt, um das Gipsvorkommen bei Questenberg in der Gemeinde Südharz zu erkunden. Die Genehmigung dafür, so die Befürchtung des Verbandes, könnte demnächst durch den Landkreis Mansfeld-Südharz erteilt werden.