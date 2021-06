Wegen vieler Mängel Landesschulamt lehnt freie Schule in Siersleben ab

Enttäuschende Nachrichten für Eltern und Kinder in Siersleben, einem Ortsteil von Gerbstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz: In dem Ort wird es ab dem kommenden Schuljahr keine freie Schule geben. Das Landesschulamt hat den Antrag am Montag per Brief abgelehnt. Die Elterninitiative hatte lange dafür gekämpft und gearbeitet: 30 Kinder sollten zum nächsten Schulstart trotz Schließung der hiesigen Grundschule weiter im Ort lernen können. Daraus wird vorerst nichts.