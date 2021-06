Probleme mit dem Landesschulamt Bangen um Weiterführung der Grundschule Siersleben als Privatschule

Noch läuft der Unterricht in der staatlichen Schule Siersleben. Nach den Sommerferien will ein Verein die Schule weiter betreiben, die zu wenig Schüler hat.

Bildrechte: MDR/ Stefan Bringezu

Im kleinen Örtchen Siersleben im Landkreis Mansfeld Südharz schwanken die Emotionen gerade zwischen Hoffen und Bangen. 30 Kinder sollen ab dem neuen Schuljahr in der Freien Schule Siersleben lernen, weil die Grundschule hier geschlossen wird. Der eigens gegründete Verein "Freie Schule Siersleben" will die Schule für die Kinder nach den Sommerferien als Privatschule weiterführen. Doch die Vorbereitungszeit läuft den Eltern davon, weil eine Genehmigung vom Landesschulamt aussteht. "Das zieht sich immer länger hin, was uns traurig und auch ärgerlich macht", sagte der Sprecher der Initiative MDR SACHSEN-ANHALT. "Uns wurden andere Dinge versprochen, dass es zügig und wohlwollend geht, damit wir auch starten können", so Jens Oertel.

Jane Wagner ist auch beim Verein engagiert. Sie hat ein Grundschulkind und möchte es auch weiter in Siersleben zur Schule schicken. Bisher hatte sie Hoffnung, die Eltern hätten für ihre Ideen immer nur positives Feedback bekommen. "Bis wir die ersten Schreiben bekommen haben mit der Maßgabe, das Konzept wäre nicht gut genug, wir müssten nacharbeiten." Sie hätten alles in kürzester Zeit komplett überarbeitet. "Aber so, wie es uns in den letzten Wochen ergangen ist, hat man das Gefühl, dass es nur ein Herausziehen ist, um uns dann doch einen negativen Bescheid zu geben", so die Mutter.