Bildrechte: imago images / Fotostand

Nach Produktionsstopp Proteste bei Kindermöbel-Bauer Haba in Lutherstadt Eiseleben

Hauptinhalt

02. November 2023, 07:07 Uhr

Insolvenz in Eigenregie, weil es Brandschutz und bauliche Mängel am Gebäude gibt, so heißt es von der Geschäftsleitung von Haba. Das wollen die Beschäftigten so nicht akzeptieren und am Donnerstag auf ihre Situation aufmerksam machen. Die Gewerkschaft IG Metall unterstützt sie dabei.