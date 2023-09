Im Landkreis Mansfeld-Südharz sind Häuser bundesweit am billigsten. Das hat eine Analyse des Internetportals "Immowelt" ergeben. Demnach kostet ein älteres Einfamilienhaus 955 Euro pro Quadratmeter. Ähnlich preiswert seien die Häuser in Holzminden in Niedersachsen und Görlitz in Sachsen. Zu den günstigsten kreisfreien Städten zählt unter anderem Dessau-Roßlau.