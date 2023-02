Am Sonntagabend hat es in der Helios-Klinik Sangerhausen einen größeren Rettungseinsatz gegeben. Wie die Rettungsleitstelle Mansfeld-Südharz MDR SACHSEN-ANHALT sagte, war eine Leitung der Sprinkleranlage in der obersten Etage des Krankenhauses geborsten. Da die Gefahr bestand, dass durch den Wasserschaden Decken instabil werden, wurden die Patienten in Sicherheit gebracht. Sie mussten in andere Bereiche des Krankenhauses verlegt werden. Neue Patienten konnten nicht behandelt werden, sie wurden in umliegenden Krankenhäusern, beispielsweise in Aschersleben, versorgt. Feuerwehr, Rettungskräfte und THW waren mit etwa 75 Personen im Einsatz.