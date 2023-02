Am Sonntagabend hatte es in dem Krankenhaus einen großen Rettungseinsatz gegeben. Laut Polizei war eine Leitung der Sprinkleranlage in der obersten Etage des Krankenhauses geborsten. Da die Gefahr bestanden habe, dass durch den Wasserschaden Decken instabil werden, seien etwa 70 Patienten in Sicherheit gebracht worden. Sie mussten den Angaben zufolge in andere Bereiche des Krankenhauses verlegt werden. Betroffen gewesen seien insgesamt drei Stationen, wie eine Sprecherin der Klinik am Montag auf MDR-Nachfrage mitteilte.