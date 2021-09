"Psshht, Peter, leise! Komm mal her, ich möchte dir ein Geheimnis verraten!" Peter Frobel war neun Jahre alt, als sich seine Großmutter verschwörerisch zu ihm herunter beugte und ihm eine Helmholtz-Medaille zeigte. "Guck mal, das ist dein Urgroßonkel!", flüsterte sie ihm zu. Die Nachbarn sollten nicht wissen, dass sie aus der Familie des "Reichskanzlers der Wissenschaften" stammen. Was Bismarck für die Politik war, war Helmhotz für die Wissenschaft. "Damals, 1963, konnte einem daraus leicht ein Strick gedreht werden", erzählt Peter Frobel MDR SACHSEN-ANHALT.

Die Großmutter von Peter Frobel erzählte viel von Helmholtz. Bildrechte: MDR/Alexander Kühne

Nachdem Peter Frobel in das Familiengeheimnis eingeweiht worden war, spielte es in seinem weiteren Leben keine Rolle mehr. Die kinderreiche Familie hatte andere Sorgen. Peter Frobel ließ die Schule schleifen und sammelte lieber fleißig Altstoffe. "Und immer, wenn ich dann Geld hatte, konnte ich der Mutter was geben und dann konnten wir Brot, Butter oder Wurst kaufen", erinnert sich Peter Frobel. Nur an Geburtstagen, wenn die Oma mal am Wein genippt hatte, erzählte sie die alten Geschichten.