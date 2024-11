Der bewohnte Teil des Gebäudes war durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden. In diesem Gebäudeteil hatten vor allem Migranten gelebt. Bei dem Feuer hatten drei Personen leichte Verletzungen erlitten, 24 Menschen mussten vorübergehend in anderen Wohnungen unterkommen. Der Schaden beläuft sich auf etwa eine halbe Million Euro.