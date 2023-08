In einem Müllwagen in Hettstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz hat sich aus bislang ungeklärter Ursache Altpapier entzündet. Nach Angaben der Polizeiinspektion Halle reagierte der Fahrer zügig und kippte den Inhalt des Müllwagens auf die Straße, um größeren Schaden am Fahrzeug zu verhindern.