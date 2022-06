Die Helios-Klinik Hettstedt will bis Anfang kommenden Jahres die allgemeine Notfallambulanz schließen. Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dadurch werde die medizinische Versorgung erheblich beeinträchtigt. "Deshalb wünsche ich mir, dass die Pläne, welche den Umbau für den Bereich der Kupferstadt abmildern sollen, mit Nachdruck verfolgt werden", so Fuhlert.

Die Einhaltung der Hilfsfristen für Notfälle wird auch künftig abgesichert, so der Landkreis. Bildrechte: imago/Ralph Peters

Geplant ist eine Millioneninvestition direkt am Standort des Krankenhauses in Hettstedt. "Die Ansiedlung von Arztpraxen soll so genauso verbessert werden wie die Neuerrichtung einer vergrößerten Rettungswache", teilte die Pressesprecherin des Landkreises MDR SACHSEN-ANHALT auf Nachfrage mit. Der notärztliche Bereitschaftsdienst, vorgehaltene Notfallsanitäter und die Bereitstellung eines Tele-Notarztes sollen dann helfen, die Notfallversorgung zu sichern. Die Anmeldung des Projekts soll noch im Juni bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt erfolgen.



Der Landkreis ist Mitgesellschafter und Kooperationspartner der Helios-Kliniken Mansfeld-Südharz. Helios bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch die Pläne für ein "regionales Gesundheitszentrum mit Rettungsstelle", verwies für Details aber an den Landkreis. Klar sei, dass in Hettstedt künftig nur noch eine Notfallversorgung für psychiatrische und psychologische Notfälle angeboten werde. Andere Notfälle würden über benachbarte Klinikstandorte "vollends abgedeckt".