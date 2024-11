Für knapp 10 Millionen Euro Hettstedt bekommt medizinisches Versorgungszentrum

13. November 2024, 12:46 Uhr

Seit zwei Jahren gibt es in Hettstedt keine Notaufnahme mehr. Über das Strukturentwicklungsprogramm will der Landkreis nun ein Gesundheits- und Notfallzentrum errichten – mit einer der modernsten Rettungswachen in Sachsen-Anhalt. Kostenpunkt: knapp zehn Millionen Euro.