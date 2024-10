Vor Feiertag Polizei verhindert Rechtsrock-Konzert in Hettstedt

Hauptinhalt

03. Oktober 2024, 09:07 Uhr

In Hettstedt in Mansfeld-Südharz hat die Polizei am Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit ein Konzert von Rechtsrock-Bands verhindert. Dazu hatten sich namhafte Gruppen angekündigt. Die Polizei wusste aber offenbar frühzeitig Bescheid.