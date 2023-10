Gymnasium in Hettstedt: Schüler solidarisieren sich mit Israel

Mit einem leuchtenden Davidstern haben Schülerinnen und Schüler des Humboldt-Gymnasiums in Hettstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz am Donnerstag ihre Solidarität mit den Menschen in Israel bekundet. Die Aktion war eine Idee der Lehrerin Ines Voigt. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler haben sich beteiligt und mit einer Lichterkette das Symbol des Judentums auf den Boden gelegt.

Einer der Beteiligten ist Schüler Vincent Faber. "Als ich gehört habe, was in Israel passiert ist, konnte ich es gar nicht glauben", sagt er MDR SACHSEN-ANHALT. Er habe auch Freunde in Israel und mache sich Sorgen. Die Aktion sei eine gute Idee und für eine Schule, die sich gegen Rassismus und für Courage einsetzt, nur konsequent. "Ich bin froh, dass ich in Frieden leben kann. Aber wenn es nicht so wäre, würde ich mich auch freuen, wenn andere Länder uns helfen und ihre Unterstützung zeigen", sagt Vincent Faber. Viele Schülerinnen und Schüler haben sich an der Initiative einer Lehrerin beteiligt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Politik nicht nur für Erwachsene