Unterdessen rollt ein Laster nach dem anderen in den Ort, auf der Ladefläche: Sandsäcke. Zwischendurch kreisen Hubschrauber am Himmel. Selbst vor eigentlich weit von der Helme entfernten Wohnhäusern sind Sandsäcke vor den Haustüren gestapelt. Es herrscht Ausnahmezustand. Und trotzdem, die Menschen im Landkreis scheint in diesen Tagen eines zu verbinden: es ist das Gefühl, die Situation nur zusammen meistern zu können – und die Aufgeschlossenheit gegenüber all denen, die jetzt vorbeikommen. Zum Helfen, zum Berichten. Das ist in Oberröblingen so. Und es ist so im Katastrophenschutzstab des Landkreises. Wer dort dieser Tage als Pressevertreter anruft, bekommt Auskunft. Freundlich und zugewandt, trotz allem. Rund um die Uhr.