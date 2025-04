Das Winterhochwasser hatte in Sachsen-Anhalt insgesamt Schäden in Höhe von rund 40 Millionen Euro verursacht. Diese Zahl hatte Umweltminister Armin Willingmann (SPD) im September in Magdeburg mitgeteilt. Dabei geht es demnach um Schäden an Deichen und anderen Hochwasserschutzanlagen. Weitere Zerstörungen – etwa an landwirtschaftlichen Flächen – sind in der Summe nicht enthalten. Das Geld zur Beseitigung der Schäden soll bis 2028 im Haushalt bereitgestellt werden.