Die Sandsäcke liegen noch auf der Straße unweit des Hauses von Christel Hilpert in Niederröblingen im Landkreis Mansfeld-Südharz. Teile der Region waren schwer vom Hochwasser betroffen. In Oberröblingen war die Lage noch prekärer als in Niederröblingen. Inzwischen hat sich die Situation entspannt – zumindest, was das Hochwasser angeht.