Auch Christel Hilpert lässt sich an diesem Dienstag Ende Januar von der Verbraucherzentrale in Sangerhausen beraten. Und Kristin Stannek hat gute Nachrichten: "Es ist zwar aus der Ferne schwierig zu beurteilen, aber bei dem Schaden, bei dem es um die Überschwemmung des Gartens geht, denke ich schon, dass das ein Versicherungsschaden ist."

Doch: "Bei dem zweiten Fall, bei dem das Wasser in den Keller gelaufen ist, müsste ein Sachverständiger bewerten, ob es ein Versicherungsfall ist." Denn: "Grundsätzlich ist in dem Elementarschutz eine Hochwasserversicherung enthalten. Aber dann muss eingeschätzt werden, ob es sich wirklich um eine Überschwemmung handelt, die der Versicherungsvertrag abdeckt, oder eventuell um einen Schaden durch Grundwasser, was nicht zwangsläufig versichert wäre."

Die Sandsäcke liegen noch auf der Straße unweit des Hauses von Christel Hilpert in Niederröblingen im Landkreis Mansfeld-Südharz. Teile der Region waren schwer vom Hochwasser betroffen. In Oberröblingen war die Lage noch prekärer als in Niederröblingen. Inzwischen hat sich die Situation entspannt – zumindest, was das Hochwasser angeht.