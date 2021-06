Seiteneinsteiger gesucht Info-Veranstaltungen für potentielle Lehrer im Landkreis Mansfeld-Südharz

An der Ganztagsschule "Anne Frank" in Hettstedt werden dringend Lehrerinnen und Lehrer gesucht. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Drei Veranstaltungen an drei Tagen – mögliche Seiteneinsteiger können sich seit Montag im Landkreis Mansfeld-Südharz über einen Jobwechsel hin zum Lehrerinnen- oder Lehrer-Dasein informieren. Landkreis und Landesschulamt haben dafür an Schulen in Hettstedt, Eisleben und Sangerhausen eingeladen.

Zur Veranstaltung am Montagabend in der Ganztagsschule "Anne Frank" in Hettstedt kamen ein gutes Dutzend Interessierte. Schulleiterin Regine Albrecht hatte damit kaum gerechnet. "Es ist großes Interesse da und wir haben jetzt auch mit der erweiterten Schulleitung gemeinsam eine kleine Führung durch die Schule gemacht", sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT. "Jetzt sitzen die Interessenten mit der schulfachlichen Referentin zusammen und da werden die Parameter für eine mögliche Einstellung besprochen", so Albrecht.

Sieben Lehrkräfte fehlen an nur einer Schule

Allein an der Schule von Regine Albrecht fehlen sieben Lehrkräfte. Die Schulleiterin sagte: "Wir brauchen dringend Lehrer im naturwissenschaftlichen Bereich und wir benötigen auch im Bereich Sprachen dringend Lehrer." Sie hofft auf Seiteneinsteiger, die mit ihrem abgeschlossenen Hochschulstudium beispielsweise keinen Job als Laborant finden, dafür aber vielleicht gute Chemielehrer wären.

Die Termine der Infoveranstaltungen Montag, 28.06.2021: Ganztagsschule "Anne Frank" in Hettstedt



Dienstag, 29.06.2021: Sekundarschule "Katharinenschule" in Eisleben



Mittwoch, 30.06.2021: Sekundarschule "Thomas Müntzer" in Sangerhausen



Zeit: jeweils von 16 bis 19 Uhr

