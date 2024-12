Aktuell sind die Wasserstände an allen Hochwassermeldepegeln in Sachsen-Anhalt im grünen Bereich. Doch vor einem reichlichen Jahr sah das ganz anders aus: Über die Weihnachtsfeiertage hatte sich Hochwasser entwickelt. Am schlimmsten betroffen war die Helme im Landkreis Mansfeld-Südharz. Am 30. Dezember 2023 hatte der Landkreis den Katastrophenfall ausgerufen.