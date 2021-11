Seit 30 Jahren bietet das Museum "ErlebnisZentrum Bergbau Röhrigschacht Wettelrode" Einblicke in die Geschichte des regionalen Kupferbergbaus. Bildrechte: dpa

Die Geschichte des Kupferbergbaus im Mansfelder Land feiert 150-jähriges Jubiläum. "Auf dem ehemaligen Acker des Bergmanns Scharfe begannen am 1. November 1871 die Arbeiten, und im August 1872 wurde der neue Schacht in den Akten erstmals als Röhrigschacht bezeichnet", berichtet der heutige Gästeführer des Bergbaumuseums in Wettelrode, Thomas Wäsche. Zum Jubiläum bietet das Museum am Samstag mit Voranmeldung den ganzen Tag über kostenlose Untertageführungen an.