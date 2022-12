Im Bahnhof von Röblingen am See im Landkreis Mansfeld-Südharz hat sich ein 13-Jähriger leichtsinnig in Lebensgefahr begeben. Wie die Bundespolizei mitteilte, stellte sich der Jugendliche vor einen durchfahrenden Güterzug, winkte dem Lokführer zu und sprang erst im letzten Moment von Schienen. Der geschockte Lokführer musste eine Notbremsung einleiten. Der Vorfall habe sich bereits Freitag ereignet, meldete die Polizei am Sonntag.