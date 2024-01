Vor diesem Hintergrund trat bereits am Dienstag in Magdeburg auch Umweltminister Armin Willingmann (SPD) den Spekulationen entgegen, wonach die Talsperre nicht rechtzeitig zum Winter entleert gewesen sei: "In der zweiten Dezemberwoche war die Talsperre zu 95 Prozent leer", sagte er. Nicht Versäumnisse der Verantwortlichen, sondern die extremen Niederschläge in den Folgewochen hätten die Talsperre bis an die Belastungsgrenze gebracht.