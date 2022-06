In Aseleben im Landkreis Mansfeld-Südharz wurde beim Landeskirschfest der Start der Kirschernte eingeläutet. Neben Landwirtschaftsministerin Svenja Schulze (CDU) und Vertetern der Obstverbände waren zahlreiche Besucherinnen und Besucher anwesend. Zu den Feierlichkeiten wurde ein mehrere Meter langer Kirschkuchen aufgetischt, zudem gab es Plantagenbesichtigungen, Musik, einen Bauernmarkt und eine Kirschparty.

Kirschen sind in Sachsen-Anhalt die zweitwichtigste Baumobstart. Nach Angaben des Landwirtschaftsministerium wachsen in Sachsen-Anhalt auf gut 330 Hektar Kirschen, wobei dreimal so viele Süßkirschen wie Sauerkirschen angebaut werden. Die Kirschernte dauert ungefähr bis Ende Juli.