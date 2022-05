Der Deutsche Kita-Preis 2022 in der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres" geht nach Sangerhausen. Das Projekt mit dem Namen "Frühe Hilfen und Kita-Sozialarbeit" belegte in dieser Kategorie den zweiten Platz, wie die Jury am Montag mitteilte. Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro.