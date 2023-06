Nach der vierjährigen Wartezeit bei den Kiwibeeren war die erste Ernte 2021 direkt ein Erfolg. Beim Melonen-Anbau gab es dagegen die ein oder andere Herausforderung. Zuerst wurde getestet, welche Sorten unter den örtlichen Bedingungen am besten wachsen. Von den fünf angepflanzten Sorten setzten sich am Ende die kernarmen Mini-Melonen "Master" und "Conguita" durch, erzählt Langels.

Bei den Melonen habe es zum Beispiel Probleme mit Mäusen und Krähen, die sich an den Früchten bedient hätten. "In einem Jahr gab es bei den Mäusen eine extrem große Population. Da haben wir einen Graben um das Feld gezogen, der sie daran gehindert hat auf das Melonenfeld zu kommen", so Langels. Die Krähen zu vertreiben, sei es etwas schwieriger gewesen, aber mit Knallapparaten und Sitzgelegenheiten für Greifvögel, habe man die Lage ganz gut in den Griff bekommen.